  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. ПСЖ хочет подписать центрбека Ливерпуля
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ПСЖ хочет подписать центрбека Ливерпуля

Франция

Конате может перейти в Лигу 1

ПСЖ хочет подписать центрбека Ливерпуля

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Пари Сен-Жермен" активно работает над усилением своей обороны. По информации ESPN, основной целью парижан стал центральный защитник "Ливерпуля" Ибраима Конате.

Контракт 25-летнего француза с "красными" рассчитан до лета следующего года. Недавно Конате заявил, что получил предложение о продлении сотрудничества от "Ливерпуля", но оставил вопрос о своем будущем открытым.

Ибраим в текущем сезоне сыграл 26 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста.

Читайте такжеКоло Муани рассказывает о разнице между Серией А и Лигой 1
По теме
yellow-arrow
Середняк АПЛ установил цену на своего бомбардира
yellow-arrow
41-летний Данте продлил контракт с одним из ведущих клубов Лиги 1
yellow-arrow
Дидье Дешам считает Зинедина Зидана отличным кандидатом на пост наставника сборной Франции
Ливерпуль Пари Сен-Жермен Ибраима Конате
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ESPN
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости