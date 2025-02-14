ПСЖ хочет подписать центрбека Ливерпуля

"Пари Сен-Жермен" активно работает над усилением своей обороны. По информации ESPN, основной целью парижан стал центральный защитник "Ливерпуля" Ибраима Конате.

Контракт 25-летнего француза с "красными" рассчитан до лета следующего года. Недавно Конате заявил, что получил предложение о продлении сотрудничества от "Ливерпуля", но оставил вопрос о своем будущем открытым.

Ибраим в текущем сезоне сыграл 26 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста.