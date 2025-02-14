Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ПСЖ хочет подписать центрбека Ливерпуля
Конате может перейти в Лигу 1
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Пари Сен-Жермен" активно работает над усилением своей обороны. По информации ESPN, основной целью парижан стал центральный защитник "Ливерпуля" Ибраима Конате.
Контракт 25-летнего француза с "красными" рассчитан до лета следующего года. Недавно Конате заявил, что получил предложение о продлении сотрудничества от "Ливерпуля", но оставил вопрос о своем будущем открытым.
Ибраим в текущем сезоне сыграл 26 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:ESPN
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Жирона – Хетафе. Анонс и прогноз матча Примеры на 14.02.2025
- "Я слышал какие-то мифические цифры". Журналист назвал зарплату Шевченко в УАФ
- В Карпатах рассказали, почему Маркевич ушел из клуба
- Новичок команды Де Дзерби вынужденно покинул клуб
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике
- Красная карточка от правосудия: нидерландский футболист получил условный срок и штраф
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
35 000