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Лига 1. Марсель – Сент-Этьен 5:1. Команда Роберто Де Дзерби поиздевалась над одним из аутсайдеров

Франция

Благодаря разгрому "провансальцы" одержали юбилейную 1200-ю победу в чемпионате Франции

Лига 1. Марсель – Сент-Этьен 5:1. Команда Роберто Де Дзерби поиздевалась над одним из аутсайдеров

Фото - Olympique de Marseille

Андрей Журба Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига 1. 22-й тур

Стадион: "Велодром" (Марсель)

Главный судья: Абделатиф Херраджи (Франция)

"Марсель" "Сент-Этьен" 5:1

Голы: Гуири (27, 60), Гринвуд (50, пен.), Мурильо (58), Рабьо (77) — Стассен (79)

*На 12-й минуте гол Леонардо Балерди был отменен после просмотра ВАР из-за нарушения правил

"Марсель": Рулли — Корнелиус (Кондогбиа, 73), Балерди, Мурильо — Мерлен (Дедич, 67), Хёйбьерг, Беннасер (Ронжье, 67), Луис Энрике — Рабьо — Гуири (Роу, 81), Гринвуд (Надир, 73)

"Сент-Этьен": Ларсоннер — Корню, Наде, Батубинсика, Петро — Тардье (Фомба, 80), Эква, Бушуари (Мутон, 62) — Давиташвили, Стассен, Боакье (Кардона, 46)

Предупреждения: Корнелиус (68) — Стассен (15)

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