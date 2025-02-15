Лига 1. Монако – Нант 7:1. Порвали на куски

Лига 1. 22-й тур

Монако, Стад Луи II

Монако – Нант 7:1

Голы: Бирет 44, 54, 64 (п), Минамино 45, Бен Сегир 49, Иленикена 81, 90+5 – Аблин 4

Удаление: Коцца 8

Судьба вернула "Монако" должок после глупого удаления Эль-Мусрати в ЛЧ посреди недели. Тогда новичку "монегасков" выписали вторую желтую за то, что он выпрашивал карточку для соперника. Сегодня на 8-й минуте защитнику "Нанта" Никола Коцца выписали красную за травмоопасный фол – наступил на голеностоп Вандерсону.

К тому моменту "Монако" уже умудрился пропустить, ведь Аблин на 4-й в контратаке в одно касание отправил мяч в нижний угол Маецки. И хозяева до самого конца тайма продолжали проигрывать и даже едва не пропустили от Аблина еще раз спустя 20 минут после первого.

Но стоило "Монако" забить – их было уже не остановить. На 44-й Мика Бирет забил свой 5-й гол за новую команду после прострела Минамино. Спустя минуту Минамино еще и забил сам. После перерыва скорострельное шоу продолжилось – на 49-й Бен Сегир забил с очередного ассиста Минамино.

Дальше у экс-игрока "Ливерпуля" эстафету перебрал Бирет. Забил спустя 5 минут с передачи Минамино, но ассист на эот раз ему не записали. Дальше Бирет оформил дебютный хет-трик с пенальти. А на концовку вышел Жорж Иленикена вместо Минамино и успел положить дубль. 7:1. "Монако" прорвало. Затяжную серию неудач прервали эпичной победой. Трубину стоит опасаться?

Монако: Маецки – Кайо Энрике, Мависса, Керер, Вандерсон (Диатта, 61) – Закария, Камара (Эль-Мусрати, 61) – Бен-Сегир, Минамино (Иленикена, 61), Аклиуш (Мишаль, 78) – Бирет (Кулибали, 83)

Нант: Лопеш – Коцца, Паллуа, Кастеллетто (Коко, 46), Соу, Амьян – Дуглас (Гирасси, 67), Чиривелья (Леру, 88), Лепенан – Саймон (Элиа, 67), Аблин (Мохамед, 67)