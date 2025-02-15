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Лига 1. Тулуза – ПСЖ 0:1. Ленивая победа парижан
Гол Фабиана Руиса делает разницу
Фото: PSG, X
Лига 1. 22-й тур
Тулуза, Муниципальный стадион
Тулуза – ПСЖ 0:1
Гол: Фабиан 52
"Марсель" и "Монако" задали результативный тон в 22-м туре, забив 5 и 7 голов соответственно ранее этим днем. Но ожидать подобного от ПСЖ не стоило. Ведь команда Луиса Энрике всегда сбавляет темп после ЛЧ в чемпионате. И конечно же ротирует.
В Тулузе на лавке оказались сразу 6 железных игроков старта: Доннарумма, Маркиньос, Мендеш, Витинья, Невеш и его величество Усман Дембеле, автор 10 голов в 4 последних матчах. До того же еще была довольно важная игра с "Монако" (4:1), потому сегодня столичная команда скорее отдыхала.
И даже дала "Тулузе" возможность немного поиграть в футбол и пощекотать себе нервы. Так Крессуэлл после подачи с корнера с пары метров чудом пробил прямо во вратаря на 14-й минуте. А спустя еще четверть часа Абухляля одной передачей со штрафного через полполя запустили 1 на 1. Марокканец сам был шокирован появлению такой возможности и зачем-то начал перебрасывать Сафонова с убойной позиции.
После 5 матчей без побед команде Карлеса Мартинеса Новеля явно не хватало уверенности в своих силах, и они не брали то, что им давали задаром. С потерей Реста вера пошатнулась окончательно. Один из лучших шот-стопперов Лиги 1 под конец тайма ушел с поля с мышечным повреждением.
И в дебюте второй половины Париж буднично повел. "Тулуза" во втором туре кряду продемонстрировала слабость игры на корнерах у чужих ворот. Дали Пачо пробить без сопротивления с ближней штанги, а затем оставили Фабиана абсолютно свободным на дальней. Испанец в итоге и замкнул. После этого были еще некоторые попытки внести энергию в матч за счет замен.
Но на деле Энрике лишь прикончил феноменальную серию Дембеле. До сегодняшнего получасового камео Усман забивал во всех 8 матчах в этом году, настреляв за это время полтора десятка. Из позитивного – впервые за 7 туров ПСЖ не пропустил.
Тулуза: Рест (Хауг, 43) – Суасо, Акдаг (Сидибе, 79), Крессуэлл, Канво, Деннум – Абухляль, Сьерро (Маккензи, 70), Кассерес, Бабика (Эджума, 79) – Магри (Мессали, 70).
ПСЖ: Сафонов – Эрнандес, Пачо (Маркиньос, 63), Бералдо, Хакими – Меюлю (Невеш, 90+1), Фабиан (Витинья, 63), Дуэ – Барколя (Гонсалу Рамуш, 74), Кварацхелия, Ли Кан Ин (Дембеле, 63)
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