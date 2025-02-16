"К сожалению, не сбылось": Зидан рассказал, в каком клубе мечтал сыграть

Бывший французский полузащитник и тренер Зинедин Зидан рассказал, в каком клубе хотел сыграть за свою карьеру.

"Марсель" сейчас на подъеме. Я не играл здесь, но это было желание, которое, к сожалению, не исполнилось.

Когда я посетил их стадион, их структуру, я понял, что это действительно большой клуб. Здесь много интересного”, – сказал Зидан.