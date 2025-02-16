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"К сожалению, не сбылось": Зидан рассказал, в каком клубе мечтал сыграть
Команде из родного города
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший французский полузащитник и тренер Зинедин Зидан рассказал, в каком клубе хотел сыграть за свою карьеру.
"Марсель" сейчас на подъеме. Я не играл здесь, но это было желание, которое, к сожалению, не исполнилось.
Когда я посетил их стадион, их структуру, я понял, что это действительно большой клуб. Здесь много интересного”, – сказал Зидан.
Хавбек, уроженец "Марселя", выступал в составах "Канна", "Бордо", "Ювентуса" и "Реала". Также он провел 108 матчей в составе сборной Франции.
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