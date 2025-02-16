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Печальная традиция. Известно, сыграет ли Соболь против Ланса

Франция

Матч начался в 18:15 по киевскому времени

Печальная традиция. Известно, сыграет ли Соболь против Ланса

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Страсбур", в котором играет украинец Эдуард Соболь, принимает "Ланс".

Украинский защитник остался на скамейке запасных

Это 18-й матч, в котором Соболь остаётся на скамейке. Ни разу в этом сезоне украинец не появлялся в старте. Лишь в пяти матчах защитнику давали шанс.

Прошлый матч с "Монпелье" Соболь сыграл 7 минут. Максимум защитинк появлялся на поле на 30 минут.

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До матча "Ланс" занимает 7-е место в турнирной таблице с 33-мя баллами, "Страсбур" - девятый с 30-ю баллами.

Матч начался в 18:15 по киевскому времени.

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Эдуард Соболь Страсбур
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Источник:
Strasbourg
Опубликовал: Владислав Прийменко
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