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Печальная традиция. Известно, сыграет ли Соболь против Ланса
Матч начался в 18:15 по киевскому времени
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Страсбур", в котором играет украинец Эдуард Соболь, принимает "Ланс".
Украинский защитник остался на скамейке запасных
???????? #RCLRCSA I La compo strasbourgeoise pour ce match à Bollaert ! pic.twitter.com/H3oi8xKmNd— Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) February 16, 2025
Это 18-й матч, в котором Соболь остаётся на скамейке. Ни разу в этом сезоне украинец не появлялся в старте. Лишь в пяти матчах защитнику давали шанс.
Прошлый матч с "Монпелье" Соболь сыграл 7 минут. Максимум защитинк появлялся на поле на 30 минут.
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До матча "Ланс" занимает 7-е место в турнирной таблице с 33-мя баллами, "Страсбур" - девятый с 30-ю баллами.
Матч начался в 18:15 по киевскому времени.
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