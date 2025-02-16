Лига 1. Ренн - Лилль 0:2. Невероятный матч имени Набиля Бенталеба

Программу 22-го тура чемпионата Франции закрывал поединок между "Ренном" и "Лиллем". Хозяева не так давно сменили главного тренера. Команду возглавил Хабиб Бейе, под руководством которого "красно-черные" выиграли два матча подряд. У гостей каждая следующая встреча является важной, поскольку они стремятся попасть в топ-4 Лиги 1. Правда накануне игры "мастифов" постигла серьезная потеря — главный бомбардир клуба Джонатан Дэвид получил травму, а его место в старте занял новичок Чуба Акпом. В целом Бруно Женезио сделал пять изменений по сравнению с прошлым матчем.

Начало выдалось очень интенсивным. Обе команды атаковали, однако без каких-то серьезных обострений у ворот, было очень много борьбы за мяч в центре поля. В первые 15 минут "Лилль" имел несколько моментов, которые не дошли до своего логического завершения, но впоследствии "мастифы" взяли игру под свой контроль. В середине первого тайма "Ренн" мог дважды открывать счет в этом матче, если бы не надежная игра в защите от подопечных Бруно Женезио. И все же его команда имела значительное преимущество в этом поединке, несмотря на старания со стороны футболистов "Ренна", которых было недостаточно.

В конце первого тайма "Лилль" мог абсолютно заслуженно выходить вперед. Главный арбитр матча Ромен Лиссорг, после просмотра ВАР, назначил пенальти за игру рукой со стороны Кристоффера Ву. Однако Чуба Акпом не сумел реализовать удар с одиннадцатиметровой отметки. Голкипер "Ренна" Брис Самба совершил великолепный сейв, оставив команду в игре.

Premier acte costaud au Roazhon Park, les deux équipes se neutralisent ⏸️



Brice Samba s'est notamment distingué en stoppant un penalty d'Akpom.



≡ #SRFCLOSC 0-0 pic.twitter.com/SWFZWdGXw8 — Stade Rennais F.C. (@staderennais) February 16, 2025

В начале второго тайма обе команды обменялись острыми моментами. Лилиан Брассье пробивал головой после подачи со штрафного, но стойка ворот Люка Шевалье сыграла в пользу "Лилля". Через несколько минут свою безумную возможность упустил Митчелл Баккер. Самба и здесь выручил "Ренн", парировав мощный удар нидерландца ногой в падении.

"Лилль" пытался давить на ворота хозяев и во втором тайме. Отметим, что опасных атак стало больше. На 67-й минуте мяч случайно оказался в сетке ворот "Ренна". Круглый отскочил от ноги Чубы Акпома, который вообще в этом эпизоде исключился из игры. Однако это взятие ворот было отменено из-за положения вне игры у другого игрока.

На 75-й минуте произошел переломный момент — Кристоффер Ву оставил свою команду в меньшинстве, получив прямую красную за фол последней надежды против Акпома, который мог стать абсолютным антигероем матча. Последние 15 минут игры "Лилль" провел на половине поля "Ренна", который пытался защищаться вдесятером, но все равно пропустил. 30-летний Набиль Бенталеб, который летом прошлого года пережил остановку сердца и был вне игры почти восемь месяцев, вышел на замену и забил. Его долгожданное возвращение превратилось в невероятную историю со сказочным сюжетом.

После этого "мастифы" в приподнятом настроении постоянно шли атаками на ворота "Ренна". Сперва хозяев спасла перекладина, когда Акпом пробивал по воротам после очередной подачи от Баккера в штрафную площадь. Но на 86-й минуте уже никто не смог помешать англичанину, который добился своего, отправив мяч в ворота "Ренна". Он забил в своем втором матче подряд за новую команду, установив окончательный счет в этом поединке.

UNE SOIRÉE PARFAITE ????



Le LOSC l'emporte grâce à des buts du soldat Bentaleb et d'Akpom !



Il est l'heure de fêter le retour triomphant de notre Nabil Bentaleb ❤️????#SRFCLOSC — LOSC (@losclive) February 16, 2025

По итогам этого тура "Лилль" поднимается на пятую строчку в чемпионате, набрав 38 очков, и отстает от места в четверке лучших команд страны лишь на два пункта. "Ренн" остается на 13-м месте с 23 баллами.

Лига 1. 22-й тур

Стадион: "Роазон Парк" (Ренн)

Главный судья: Ромен Лиссорг (Франция)

"Ренн" — "Лилль" 0:2

Голы: Бенталеб (80), Акпом (86)

*На 44-й минуте Чуба Акпом не реализовал пенальти (вратарь)

"Ренн": Самба — Брассье, Ву, Жаке (Фофана, 58) — Трюффер, Сиссе (Олаигбе, 79), Коне (Ахамада, 73), Ассиньон — Блас — Калимуэндо (Хатебур, 79), Аль-Таамари (Фурухаси, 73)

"Лилль": Шевалье — Исмаили (Гудмундссон, 76), Александру, Диаките, Менье — Буадди (Гомеш, 89), Андре — Баккер, Мукау (Бенталеб, 76), Гаральдссон (Сахрауи, 68) — Акпом (Лашааб, 89)

Предупреждения: Ву (42), Сиссе (60) — Исмаили (37)

Удаление: Ву (75)