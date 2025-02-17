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Стал героем матча. Полузащитник Лилля вернулся на поле после проблем с сердцем и забил
Футболист сделал это в первой игре за 253 дня
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник французского "Лилля" стал героем матча в Лиге 1, вернувшись на поле после проблем с сердцем.
В матче 22-го тура Лиги 1 между "Ренном" и "Лиллем" при счете 0:0 на заключительные 15 минут вышел Набиль Бенталеб, который восстановился после остановки сердца, произошедшей в июне прошлого года. Через несколько минут после появления на футбольном поле 30-летний алжирец открыл счет в матче, помог своей команде победить.
February 16: Nabil Bentaleb's day ???????????? pic.twitter.com/bVkDukKeFn— Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) February 16, 2025
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Этот гол стал для него первым не только после возвращения в футбол, но и дебютным в составе "Лилля", за который он выступает с августа 2023 года.
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