Разгромили аутсайдера. Монпелье - Лион 1:4. Видео голов и обзор матча

"Лион" уверенно переиграл "Монпелье" в выездном поединке 22-го тура чемпионата Франции.

В каждом из таймов "ткачи" забили по два гола.

Таким образом, "Лион" остался на шестом месте в таблице. "Монпелье" все еще ее замыкает.

Лига 1. 22-й тур.

Монпелье. "Мосон"

"Монпелье" – "Лион" 1:4

Голы: Нуама 50 - Микаутадзе 3, Кулибали 38, Толиссо 53, Ляказетт 73