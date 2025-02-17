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Разгромили аутсайдера. Монпелье - Лион 1:4. Видео голов и обзор матча
"Паладины" совсем плохи
Getty Images/Global Images Ukraine
"Лион" уверенно переиграл "Монпелье" в выездном поединке 22-го тура чемпионата Франции.
В каждом из таймов "ткачи" забили по два гола.
Таким образом, "Лион" остался на шестом месте в таблице. "Монпелье" все еще ее замыкает.
Лига 1. 22-й тур.
Монпелье. "Мосон"
"Монпелье" – "Лион" 1:4
Голы: Нуама 50 - Микаутадзе 3, Кулибали 38, Толиссо 53, Ляказетт 73
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