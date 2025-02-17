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Забил гол – узнал пол. Защитник ПСЖ поучаствовал в гендер-пати на стадионе. Видео

Франция

Это было круто

Забил гол – узнал пол. Защитник ПСЖ поучаствовал в гендер-пати на стадионе. Видео

Фото: twitter.com/FCBayern

Новина українською

Защитник "ПСЖ" поучаствовал в гендер-пати на стадионе.

Лукас Эрнандес выложил видео, на котором он с беременной супругой пришли на "Парк де Пренс". На экране стадиона показывались кадры влюблённых, а на газоне был поставлен мяч, которым нужно было забить гол

Защитник со своей миссией справился. За воротами загорелись огни и появился розовый дым. Так футболист узнал, что у него родится девочка.

В этом сезоне Лукас Эрнандес сыграл в 13-ти матчах "ПСЖ". На его счету одна жёлтая карточка.

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Французский защитник перешёл в "ПСЖ" из "Баварии" в сезоне 2023/24. Трансфер обошёлся в 45 млн евро.

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Источник:
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Опубликовал: Владислав Прийменко
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