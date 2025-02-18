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ПСЖ собирается подписать лучшего бомбардира у их главного конкурента в Лиге 1

Франция

Нападающий стал настоящим открытием в этом сезоне

ПСЖ собирается подписать лучшего бомбардира у их главного конкурента в Лиге 1

Фото: Olympique de Marseille, Х

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Французский "Пари Сен-Жермен" готов подписать лучшего бомбардира у их главного конкурента в Лиге 1.

Как сообщает издание Fichajes, руководство парижан, несмотря на вполне достаточную глубину в атакующей линии, намерено подписать 23-летнего Мейсона Гринвуда из "Марселя" летом за 75 миллионов евро. Англичанин поражает результативностью в этом сезоне. Он является вторым лучшим бомбардиром в чемпионате Франции с 14 голами после Усмана Дембеле из "ПСЖ".

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В случае, если трансфер состоится, "Манчестер Юнайтед" получит половину от этой суммы, ведь в его контракте прописан процент от следующей продажи игрока, что составляет 50%.

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Добавим, что в этом сезоне Мейсон Гринвуд забил 15 голов и отдал 4 ассиста в 24 матчах за "Марсель" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.

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Марсель Пари Сен-Жермен Мейсон Гринвуд
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Андрей Журба
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