Canal+ не хочет возвращать себе права на трансляцию Лиги 1

Французская футбольная лига (LFP) сталкивается со все большими трудностями в поиске стабильного партнера для трансляции матчей Лиги 1. Вещатель французского футбола Canal+ не готов вернуть себе права на трансляцию.

Как сообщает L'Équipe, Canal+ не планирует вступать в переговоры с LFP относительно приобретения телевизионных прав на матчи Лиги 1.

Многие во французском футболе, в том числе президент ФК "Ланс" Джозеф Оугурлян, называют Canal+ выходом из нынешнего кризиса телевизионных прав, охватившего французский футбол.

Добавим, что 28 февраля Парижский коммерческий суд вынесет решение по части спора между DAZN и LFP. Лига решила принять срочные юридические меры, чтобы попытаться заставить DAZN выплатить 35 миллионов евро, которые она разместила на эскроу. DAZN утверждает, что лига не выполнила контрактные обязательства, в частности, по борьбе с пиратством и обеспечения вклада клубов в улучшение продукта и его контента.