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Canal+ не хочет возвращать себе права на трансляцию Лиги 1
Между DAZN и LFP возник спор
Фото: Getty Images
Французская футбольная лига (LFP) сталкивается со все большими трудностями в поиске стабильного партнера для трансляции матчей Лиги 1. Вещатель французского футбола Canal+ не готов вернуть себе права на трансляцию.
Как сообщает L'Équipe, Canal+ не планирует вступать в переговоры с LFP относительно приобретения телевизионных прав на матчи Лиги 1.
Многие во французском футболе, в том числе президент ФК "Ланс" Джозеф Оугурлян, называют Canal+ выходом из нынешнего кризиса телевизионных прав, охватившего французский футбол.
Добавим, что 28 февраля Парижский коммерческий суд вынесет решение по части спора между DAZN и LFP. Лига решила принять срочные юридические меры, чтобы попытаться заставить DAZN выплатить 35 миллионов евро, которые она разместила на эскроу. DAZN утверждает, что лига не выполнила контрактные обязательства, в частности, по борьбе с пиратством и обеспечения вклада клубов в улучшение продукта и его контента.
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