ПСЖ готовит 80 миллионов евро за звезду Реала

Как сообщает издание Fichajes, "Пари Сен-Жермен" стремится усилить свой состав на следующий сезон и обратил внимание на Эдуардо Камавингу. Парижский клуб готовит предложение в размере 80 миллионов евро, чтобы убедить "Реал" продать французского полузащитника в летнее трансферное окно.

Учитывая возможный уход Фабиана Руиса, Луис Энрике видит в игроке "сливочных" идеальную кандидатуру для укрепления средней линии.

Несмотря на свою универсальность и способность играть на разных позициях, Камавинга пока не сумел закрепиться в стартовом составе команды Анчелотти в этом сезоне. Его выступления вызвали определенные сомнения у руководства "Реала", что открыло возможность для потенциальных переговоров.

Парижане считают, что француз способен добавить динамичности и стабильности их полузащите, что соответствует стратегии клуба по привлечению молодых талантов с большим потенциалом. В свою очередь, мадридцы готовы рассмотреть предложения, поскольку значительный трансфер может помочь профинансировать приобретение полузащитника, который будет лучше соответствовать планам команды.

Добавим, что 22-летний футболист имеет контракт с мадридским клубом до 2029 года и провел 19 матчей в нынешнем сезоне, забив 1 гол и отдав 2 ассиста.