  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. ПСЖ готовит 80 миллионов евро за звезду Реала
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ПСЖ готовит 80 миллионов евро за звезду Реала

Франция

Парижский клуб намерен подписать одну из главных звезд команды Карло Анчелотти

ПСЖ готовит 80 миллионов евро за звезду Реала

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Как сообщает издание Fichajes, "Пари Сен-Жермен" стремится усилить свой состав на следующий сезон и обратил внимание на Эдуардо Камавингу. Парижский клуб готовит предложение в размере 80 миллионов евро, чтобы убедить "Реал" продать французского полузащитника в летнее трансферное окно.

Учитывая возможный уход Фабиана Руиса, Луис Энрике видит в игроке "сливочных" идеальную кандидатуру для укрепления средней линии.

Несмотря на свою универсальность и способность играть на разных позициях, Камавинга пока не сумел закрепиться в стартовом составе команды Анчелотти в этом сезоне. Его выступления вызвали определенные сомнения у руководства "Реала", что открыло возможность для потенциальных переговоров.

Парижане считают, что француз способен добавить динамичности и стабильности их полузащите, что соответствует стратегии клуба по привлечению молодых талантов с большим потенциалом. В свою очередь, мадридцы готовы рассмотреть предложения, поскольку значительный трансфер может помочь профинансировать приобретение полузащитника, который будет лучше соответствовать планам команды.

Добавим, что 22-летний футболист имеет контракт с мадридским клубом до 2029 года и провел 19 матчей в нынешнем сезоне, забив 1 гол и отдав 2 ассиста.

Читайте такжеПСЖ - Брест. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 19.02.2025Читайте такжеРеал - Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
По теме
yellow-arrow
Бывший нападающий ПСЖ восхищается Усманом Дембеле
yellow-arrow
Canal+ не хочет возвращать себе права на трансляцию Лиги 1
yellow-arrow
Луис Энрике назвал главную задачу его команды в матче Лиги чемпионов против Бреста
Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен Эдуарду Камавинга
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fichajes
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости