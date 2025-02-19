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ПСЖ готовит 80 миллионов евро за звезду Реала
Парижский клуб намерен подписать одну из главных звезд команды Карло Анчелотти
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает издание Fichajes, "Пари Сен-Жермен" стремится усилить свой состав на следующий сезон и обратил внимание на Эдуардо Камавингу. Парижский клуб готовит предложение в размере 80 миллионов евро, чтобы убедить "Реал" продать французского полузащитника в летнее трансферное окно.
Учитывая возможный уход Фабиана Руиса, Луис Энрике видит в игроке "сливочных" идеальную кандидатуру для укрепления средней линии.
Несмотря на свою универсальность и способность играть на разных позициях, Камавинга пока не сумел закрепиться в стартовом составе команды Анчелотти в этом сезоне. Его выступления вызвали определенные сомнения у руководства "Реала", что открыло возможность для потенциальных переговоров.
Парижане считают, что француз способен добавить динамичности и стабильности их полузащите, что соответствует стратегии клуба по привлечению молодых талантов с большим потенциалом. В свою очередь, мадридцы готовы рассмотреть предложения, поскольку значительный трансфер может помочь профинансировать приобретение полузащитника, который будет лучше соответствовать планам команды.
Добавим, что 22-летний футболист имеет контракт с мадридским клубом до 2029 года и провел 19 матчей в нынешнем сезоне, забив 1 гол и отдав 2 ассиста.
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