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Бывший нападающий ПСЖ восхищается Усманом Дембеле
Нужно сохранять стабильность
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
За последние недели Луис Энрике, похоже, нашел идеальную формулу для своего "ПСЖ". В центре этой системы - Усман Дембеле. Француз, которого с момента перехода в парижский клуб часто критиковали за неудачную реализацию моментов, сейчас пребывает в фантастической форме.
Конечно, его выступления не остались незамеченными во Франции. Среди тех, кто выразил свое восхищение - бывший игрок "ПСЖ" Николя Анелька.
"Я рад за него. Его критиковали из-за статистики, но он показал, что работал и упорно шел к успеху. Он забивает много голов. Надеюсь, что так все и продолжится, чтобы "ПСЖ" прошел как можно дальше", - говорит Анелька.
Добавим, что 27-летний француз забил 23 гола и отдал 6 ассистов в 29 матчах за "ПСЖ" во всех турнирах.
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