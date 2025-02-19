Бывший нападающий ПСЖ восхищается Усманом Дембеле

За последние недели Луис Энрике, похоже, нашел идеальную формулу для своего "ПСЖ". В центре этой системы - Усман Дембеле. Француз, которого с момента перехода в парижский клуб часто критиковали за неудачную реализацию моментов, сейчас пребывает в фантастической форме.

Конечно, его выступления не остались незамеченными во Франции. Среди тех, кто выразил свое восхищение - бывший игрок "ПСЖ" Николя Анелька.

"Я рад за него. Его критиковали из-за статистики, но он показал, что работал и упорно шел к успеху. Он забивает много голов. Надеюсь, что так все и продолжится, чтобы "ПСЖ" прошел как можно дальше", - говорит Анелька.

Добавим, что 27-летний француз забил 23 гола и отдал 6 ассистов в 29 матчах за "ПСЖ" во всех турнирах.