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Это в 26 лет. Мбаппе поучаствовал в 500-та голах во всех турнирах
Сумасшедшая результативность
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Реала" Килиан Мбаппе поучаствовал в 500-та голах во всех турнирах.
Второй гол Мбаппе в ворота "Манчестер Сити" стал юбилейным. По информации Opta, нападающий забил 358 голов и отдал 142 голевых передачи во всех клубных соревнованиях и за сборную.
Напомним, что в матче Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити" нападающий оформил хет-трик и стал лучшим игроком матча.
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В этом сезоне Килиан Мбаппе сыграл в 37-ми матчах "Реала", в которых забил 27 голов и сделал 3 голевых передачи.
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