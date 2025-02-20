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Это в 26 лет. Мбаппе поучаствовал в 500-та голах во всех турнирах

Франция

Сумасшедшая результативность

Это в 26 лет. Мбаппе поучаствовал в 500-та голах во всех турнирах

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Реала" Килиан Мбаппе поучаствовал в 500-та голах во всех турнирах.

Второй гол Мбаппе в ворота "Манчестер Сити" стал юбилейным. По информации Opta, нападающий забил 358 голов и отдал 142 голевых передачи во всех клубных соревнованиях и за сборную.

Напомним, что в матче Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити" нападающий оформил хет-трик и стал лучшим игроком матча.

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В этом сезоне Килиан Мбаппе сыграл в 37-ми матчах "Реала", в которых забил 27 голов и сделал 3 голевых передачи.

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Франция Реал (Мадрид) Монако Килиан Мбаппе “ПСЖ”
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Источник:
Opta Jean
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
20.02.2025 в 12:16
Это не правда. А, если учесть тот факт, чтобОльшую часть своих результативных действий он совершил не в ТОП чемпионате, можно не обращать внимания на такую статистику.
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Комментарии 1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
20.02.2025 в 12:16
Это не правда. А, если учесть тот факт, чтобОльшую часть своих результативных действий он совершил не в ТОП чемпионате, можно не обращать внимания на такую статистику.
Ответить
0
0

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