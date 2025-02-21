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Владелец Лиона раскритиковал "незаконный" ПСЖ

Франция

Мы просто маленький клуб

Владелец Лиона раскритиковал "незаконный" ПСЖ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Владелец "Лиона" Джон Текстор жестко высказался в отношении "ПСЖ" на фоне продолжающихся споров вокруг телеправ во Франции.

В интервью Diario AS американский бизнесмен вновь поднял вопрос финансового неравенства во французском футболе.

"Мы просто маленький клуб, который соревнуется с большой и могущественной страной... Меня беспокоит искажение конкуренции, что уничтожает наши возможности для получения доходов, телетрансляций и спортивной борьбы. Это вредит всем общинам во Франции, которые мечтают, что их команда однажды выиграет чемпионат. Но это никогда не произойдет, пока мы не изменим эти правила", - заявил Текстор.

Владелец "Лиона" не скрывает амбиций вернуть команду к борьбе за титулы, но постоянно критикует монополию парижан во французском футболе.

Добавим, что очный матч между командами состоится в воскресенье, 23 февраля, в 21:45 по киевскому времени.

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Источник:
Diario AS
Опубликовал: Алексей Полищук
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