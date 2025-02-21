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Капитан ПСЖ - о жребии 1/8 финала ЛЧ: Нас ждут два очень сложных матча. Но это же Лига чемпионов

Франция

Игрок поделился своими мыслями

Капитан ПСЖ - о жребии 1/8 финала ЛЧ: Нас ждут два очень сложных матча. Но это же Лига чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

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Центральный защитник "Пари Сен-Жермен" Маркиньос поделился своими мыслями относительно жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, где его команда встретится с "Ливерпулем".

"Это команда с многолетним опытом выступлений в Лиге чемпионов. Нас ждут два очень сложных матча. Но это же Лига чемпионов, турнир самого высокого уровня. Если ты хочешь победить, ты должен пройти через такие серьезные испытания.

Мы готовы к этому поединку", - заявил Маркиньос.

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Источник:
ПСЖ
Опубликовал: Екатерина Власова
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