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Лига 1. Лилль - Монако 2:1. Монегаски третий раз подряд проигрывают на выезде в чемпионате

Франция

Четверка лучших команд Франции имеет обновленный вид

Лига 1. Лилль - Монако 2:1. Монегаски третий раз подряд проигрывают на выезде в чемпионате

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Журба Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига 1. 23-й тур

Стадион: "Стад Пьер-Моруа" (Лилль)

Главный судья: Бенуа Бастьен (Франция)

"Лилль" "Монако" 2:1

Голы: Гаральдссон (22, 42) — Минамино (45+1)

"Лилль": Шевалье — Гудмундссон, Диаките, Александру, Мёнье — Гаральдссон (Фернандес-Пардо, 77), Андре, Буадди, Мукау — Акпом (Бенталеб, 70), Дэвид

"Монако": Маецкий — Диатта (Кайо Энрике, 66), Мависса, Синго, Вандерсон (Мишаль, 89) — Камара, Закария (Аль-Мусрати, 80) — Бен-Сегир, Минамино, Аклиуш (Иленихена, 66) — Биерет (Эмболо, 66)

Предупреждения: Дэвид (73), Андре (73), Фернандес-Пардо (89), Александру (90+2) — Закария (19), Диатта (58)

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