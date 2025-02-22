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Лига 1. Лилль - Монако 2:1. Монегаски третий раз подряд проигрывают на выезде в чемпионате
Четверка лучших команд Франции имеет обновленный вид
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лига 1. 23-й тур
Стадион: "Стад Пьер-Моруа" (Лилль)
Главный судья: Бенуа Бастьен (Франция)
"Лилль" — "Монако" 2:1
Голы: Гаральдссон (22, 42) — Минамино (45+1)
"Лилль": Шевалье — Гудмундссон, Диаките, Александру, Мёнье — Гаральдссон (Фернандес-Пардо, 77), Андре, Буадди, Мукау — Акпом (Бенталеб, 70), Дэвид
"Монако": Маецкий — Диатта (Кайо Энрике, 66), Мависса, Синго, Вандерсон (Мишаль, 89) — Камара, Закария (Аль-Мусрати, 80) — Бен-Сегир, Минамино, Аклиуш (Иленихена, 66) — Биерет (Эмболо, 66)
Предупреждения: Дэвид (73), Андре (73), Фернандес-Пардо (89), Александру (90+2) — Закария (19), Диатта (58)
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