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Полузащитник Лилля впервые сыграл на домашнем стадионе после проблем с сердцем

Франция

Встретили овациями

Полузащитник Лилля впервые сыграл на домашнем стадионе после проблем с сердцем

Фото - www.losc.fr

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В поединке 23-го тура Лиги 1 между "Лиллем" и "Монако" при счете 2:1 на заключительные 20 минут матча вышел полузащитник Набиль Бенталеб, который восстановился после остановки сердца, произошедшей в июне прошлого года. Болельщики на "Стад Пьер-Моруа" встретили игрока бурными овациями.

Напомним, что в прошлом туре против "Ренна" 30-летний алжирец также вышел на замену и забил гол, чем помог своей команде одержать важную победу.

Читайте такжеСтал героем матча. Полузащитник Лилля вернулся на поле после проблем с сердцем и забилЧитайте такжеЛига 1. Лилль - Монако 2:1. Монегаски третий раз подряд проигрывают на выезде в чемпионате
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алексей Полищук
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