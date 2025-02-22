Полузащитник Лилля впервые сыграл на домашнем стадионе после проблем с сердцем

В поединке 23-го тура Лиги 1 между "Лиллем" и "Монако" при счете 2:1 на заключительные 20 минут матча вышел полузащитник Набиль Бенталеб, который восстановился после остановки сердца, произошедшей в июне прошлого года. Болельщики на "Стад Пьер-Моруа" встретили игрока бурными овациями.

#loscasm Standing ovation et applaudissements nourris pour le grand retour de Nabil Bentaleb au stade Pierre-Mauroy. Grand moment d'émotion !!! Cc @JTAtv5monde @LGDFennec @DZfoot pic.twitter.com/4KH3oYJLKU — Karim Baldé (@karimbalde) February 22, 2025

Напомним, что в прошлом туре против "Ренна" 30-летний алжирец также вышел на замену и забил гол, чем помог своей команде одержать важную победу.