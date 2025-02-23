Лига 1. Осер – Марсель 3:0. Бургундцы снова шокировали команду Де Дзерби

Лига 1. 23-й тур

Осер, Аббе Дешам

Осер – Марсель 3:0

Голы: Перрен 34, Жубал 77 (п), 90+1

Удаление: Корнелиус 63

"Марсель" во второй раз в сезоне проиграл "Осеру". И снова умудрился пропустить от бургунцев 3 раза. Трагедии из случившегося делать не стоит, ведь совпал ряд факторов: неудобный соперник, довольно шальной первый пропущенный, пару спорных решений судьи, удаление и посыпание голов пеплом в концовке.

По игре тут чудес вроде 3:0 не было и близко. Другое дело, что сегодняшний матч в очередной раз подсветил ряд недостатков в построениях Роберто Де Дзерби, которые не подлечились даже за целый круг. Главный из них – неумение конвертировать позиционное давление в стабильную угрозу. В дебюте снова были страшные цифры по владению, под 80%, но на деле даже ударов не было.

Никому в Лиге 1 так не фартит с первым голом. При равном счете на табло у "Марселя" буквально на гол больше ожидаемых забитых, нежели пропущенных. Зато на практике эти +1 конвертировались в 20:11. Гол с рикошетом, лонгшот, нелепая ошибка кипера – сколько раз в этом сезоне "Олимпик" задаром открывал счет, а потом в комфортном сценарии издевался над соперниками, особенно на пространстве.

Но сегодня фортуна вернула должок. Гаэтан Перрен, герой встречи первого круга (1+1), вылетел в единственную контратаку за тайм, убрал под нерабочую и идеально пробил от перекладины в угол. Фарт? Безусловно. Только вот как же это сильно ударило по "Марселю". И психологически, и в игровом плане.

Теперь нужно было дважды пробивать закрытую консервную банку, и команда словно сама не верила, что в состоянии это сделать. В отрезок до второго пропущенного было 2 неплохих пристрелочных удара Гуири со средней дистанции, и на этом тупо все. Де Дзерби-болл в Марселе работает исключительно тогда, когда соперник идет в давление. Без него игра стерильна до невозможности, и только индивидуальный талант команды пока позволяет проблему маскировать. А нужны решения.

Осер: Леон – Акпа, Жубал, Ошо, – Менса (Оппегор, 85), Дануа (Онаиву, 88), Овусу, Хувер (Жоли, 87) – Траоре (Массенго, 88), Бэйр (Синайоко, 60), Перрен

Марсель: Рульи – Кондогбиа (Гарсия, 81), Корнелиус, Мурильо – Мерлен (Дедич, 61), Хейбьерг, Беннасер (Мопе, 61), Луис Энрике (Лирола, 81) – Рабьо, Гринвуд (Роу, 86) – Гуири