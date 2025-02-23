Лион - ПСЖ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1

В это воскресенье подопечные Паулу Фонсеки встретятся с невероятной командой Луиса Энрике. "Лион", который стремится сократить отставание от топ-4 в Лиге 1, на своем поле будет принимать "Пари Сен-Жермен", который не проиграл в этом сезоне ни одного матча в чемпионате. Последняя игра 23-го тура обещает быть очень захватывающей и интригующей.

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Матч начнется в 21:45 по киевскому времени в это воскресенье, 23-го февраля. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 1.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу "Ліон" - "ПСЖ" Смотреть трансляцию

Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.