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Лион - ПСЖ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1

Франция
Обновлено

Лион - ПСЖ: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 23.02.25 ⋊ Лига 1 на UA-Футбол

Лион - ПСЖ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги 1

Getty Images/Global Images Ukraine

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В это воскресенье подопечные Паулу Фонсеки встретятся с невероятной командой Луиса Энрике. "Лион", который стремится сократить отставание от топ-4 в Лиге 1, на своем поле будет принимать "Пари Сен-Жермен", который не проиграл в этом сезоне ни одного матча в чемпионате. Последняя игра 23-го тура обещает быть очень захватывающей и интригующей.

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Лига 1. 23-й тур
23 февраля. 21:45. Лион. "Парк Олимпик Лионне"
"Лион" — "ПСЖ"
Главный арбитр: Эрик Ваттелье (Франция)
Трансляция: MEGOGO Футбол 1

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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