Роберто Де Дзерби: После Марселя я больше не буду тренировать во Франции

После поражения со счетом 0:3 от "Осера" в субботу главный тренер "Марселя" Роберто Де Дзерби заявил, что больше не будет работать во Франции после завершения своего пребывания в клубе. Он объяснил свое решение неудовлетворенностью судейством во французском чемпионате.

"Я итальянец, и после "Марселя" больше не буду тренировать во Франции. Во французском чемпионате есть проблема: если людей здесь устраивает такой уровень судейства - хорошо для них. Но сегодня это был скандал. Арбитр не был в спокойной позиции, чтобы судить этот матч из-за всего давления, которое вокруг него создалось", - сказал Де Дзерби.

Его комментарии прозвучали в контексте споров вокруг арбитра Жереми Стина и удаления защитника "Марселя" Дерека Корнелиуса, который получил вторую желтую карточку.

Это произошло после того, как клуб подал официальную жалобу на арбитра Стина в коллегию судей из-за его решения во время кубкового матча против "Лилля" в январе, что привело к трехмесячной дисквалификации спортивного директора "Марселя" Мехди Бенатия.

С тех пор напряжение в клубе только росло, а недовольство судейскими решениями достигло пика.

Добавим, что после 23-х сыгранных матчей "Марсель" занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Франции с 46 очками.