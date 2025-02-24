Президент Марселя признал, что его слова о коррупции во французском футболе были слишком резкими

"Марсель" оказался в центре внимания после сокрушительного поражения от "Осера" (0:3) из-за громкого выступления Пабло Лонгории перед прессой.

"Это коррупция! Я никогда такого не видел. Вы можете написать: Пабло Лонгория говорит, что это коррупция. Все было организовано с момента, когда Баларди получил третью желтую. Это было запланировано, это манипуляция. Это паршивый чемпионат. Если "Марсель" получит приглашение в Суперлигу, мы сразу согласимся", - сказал Лонгория.

Употребив слово "коррупция", намекающее на возможные взятки арбитрам, Лонгория поставил против себя судейский корпус Франции. Все французские рефери решили подать против него иск о клевете.

Ожидается, что дисциплинарный комитет Лиги 1 уже в среду примет предварительные меры в отношении Лонгории, а окончательное решение объявят 5 марта. Успев остыть после эмоционального всплеска, президент "Марселя" признал, что его высказывания были слишком резкими. В то же время он не отказался от основной мысли, что судейство этого сезона вредит команде.

"Во французском футболе нет коррупции. Было много решений, которые, по моему мнению, были несправедливыми по отношению к нашему клубу", - сказал Лонгория.

И хотя это заявление вряд ли спасет его от наказания, оно все же поможет немного уменьшить напряжение в отношениях между клубом и судьями.