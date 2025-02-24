  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Президент Марселя признал, что его слова о коррупции во французском футболе были слишком резкими
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Президент Марселя признал, что его слова о коррупции во французском футболе были слишком резкими

Франция

Хотя это вряд ли спасет от наказания

Президент Марселя признал, что его слова о коррупции во французском футболе были слишком резкими

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Марсель" оказался в центре внимания после сокрушительного поражения от "Осера" (0:3) из-за громкого выступления Пабло Лонгории перед прессой.

"Это коррупция! Я никогда такого не видел. Вы можете написать: Пабло Лонгория говорит, что это коррупция. Все было организовано с момента, когда Баларди получил третью желтую. Это было запланировано, это манипуляция. Это паршивый чемпионат. Если "Марсель" получит приглашение в Суперлигу, мы сразу согласимся", - сказал Лонгория.

Употребив слово "коррупция", намекающее на возможные взятки арбитрам, Лонгория поставил против себя судейский корпус Франции. Все французские рефери решили подать против него иск о клевете.

Ожидается, что дисциплинарный комитет Лиги 1 уже в среду примет предварительные меры в отношении Лонгории, а окончательное решение объявят 5 марта. Успев остыть после эмоционального всплеска, президент "Марселя" признал, что его высказывания были слишком резкими. В то же время он не отказался от основной мысли, что судейство этого сезона вредит команде.

"Во французском футболе нет коррупции. Было много решений, которые, по моему мнению, были несправедливыми по отношению к нашему клубу", - сказал Лонгория.

И хотя это заявление вряд ли спасет его от наказания, оно все же поможет немного уменьшить напряжение в отношениях между клубом и судьями.

Читайте такжеРоберто Де Дзерби: После Марселя я больше не буду тренировать во ФранцииЧитайте такжеЛига 1. Осер – Марсель 3:0. Бургундцы снова шокировали команду Де Дзерби
По теме
yellow-arrow
Роберто Де Дзерби: После Марселя я больше не буду тренировать во Франции
yellow-arrow
Ярмолюк vs Миколенко, Барса – Атлетико, Шахтер – Александрия. Расписание футбола на 24 февраля – 2 марта
yellow-arrow
Лига 1. Лион - ПСЖ 2:3. Второй тайм не разочаровал
Марсель Пабло Лонгория
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости