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Пять голов во втором тайме. Лион - ПСЖ 2:3. Видео голов и обзор матча

Франция

Игра разделилась на две части

Пять голов во втором тайме. Лион - ПСЖ 2:3. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Пари Сен-Жермен" с трудом одолел "Лион" в 23-м туре чемпионата Франции.

Стоит отметить, что все голы в поединке были забиты во второй половине встречи. Дублем у парижан отличился Ашраф Хакими.

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Лига 1. 23-й тур

Стадион: "Парк Олимпик Лионне" (Лион)

"Лион" — "ПСЖ" 2:3

Голы: Шерки (83), Толиссо (90+2) — Хакими (53, 85), Дембеле (59)

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