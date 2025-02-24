Франция
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Пять голов во втором тайме. Лион - ПСЖ 2:3. Видео голов и обзор матча
Игра разделилась на две части
Getty Images/Global Images Ukraine
"Пари Сен-Жермен" с трудом одолел "Лион" в 23-м туре чемпионата Франции.
Стоит отметить, что все голы в поединке были забиты во второй половине встречи. Дублем у парижан отличился Ашраф Хакими.
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Лига 1. 23-й тур
Стадион: "Парк Олимпик Лионне" (Лион)
"Лион" — "ПСЖ" 2:3
Голы: Шерки (83), Толиссо (90+2) — Хакими (53, 85), Дембеле (59)
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