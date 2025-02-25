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Ключевой футболист Лилля отказывается продлевать контракт с клубом

Франция

Он может покинуть команду этим летом

Ключевой футболист Лилля отказывается продлевать контракт с клубом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Ключевой футболист "Лилля" отказался от продления контракта с клубом.

В свежем интервью 25-летний вингер французского "Лилля" Эдон Жегрова лично заявил, что он уведомил президента клуба Оливье Летанга о своем нежелании продлевать контракт с "мастифами".

"Я сообщил клуб о своем решении не продлевать контракт. Посмотрим, что произойдет этим летом, но "Лиллю" известно о моем желании покинуть команду. Срок действия моего контракта истекает в следующем году, и я не буду его продлевать", — сказал Жегрова для Radio Dukagjini.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны "Наполи", который находится в поиске левого вингера.

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В этом сезоне Эдон Жегрова провел 21 матч во всех турнирах за "Лилль", отметившись 8 голами и 2 ассистами. Согласно данным известного сайта Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.

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Источник:
Radio Dukagjini
Опубликовал: Андрей Журба
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