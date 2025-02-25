Николас Тальяфико исключил вариант возвращения в Аргентину в ближайшей перспективе

Контракт 32-летнего Николаса Тальяфико с "Лионом" завершается в конце сезона, и его часто связывали с возвращением в Аргентину.

Чемпион мира 2022 года знает, что "Индепендьенте" и "Банфилд" заинтересованы в его услугах. Однако сам левый защитник дал понять, что возвращение на родину не является для него приоритетом.

"Я никогда не говорю "никогда", потому что в конце концов не знаю, как сложится моя жизнь. Сейчас мой контракт здесь подходит к концу, и я не знаю, куда отправлюсь в ближайшие годы. Я еще ничего не планировал. Хочу оставаться на самом высоком уровне как можно дольше. Стараться чувствовать себя как можно сильнее. Играть против лучших футболистов столько, сколько смогу. Пока не пойму, что с меня достаточно. Я всегда был таким - очень конкурентоспособным в том смысле, что хочу ставить перед собой вызовы, хочу продолжать бороться на самом высоком уровне. И я думаю, что сейчас аргентинский футбол не на этом уровне. Вот почему, если у меня будет возможность остаться в Европе, я воспользуюсь ею и буду играть здесь как можно дольше", - сказал Тальяфико.

Добавим, что в этом сезоне на счету 32-летнего Тальяфико 3 гола и 1 ассист в 21 матче за "Лион" во всех турнирах.