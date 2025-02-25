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Бывший тренер Лиона: Я знаю, что однажды вернусь

Франция

Это его дом

Бывший тренер Лиона: Я знаю, что однажды вернусь

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Несмотря на увольнение из "Лиона" в прошлом месяце, Пьер Саж заявил в интервью L'Équipe, что видит свое будущее в клубе.

"Мой дом - в Лионе, и я планирую остаться здесь. Это мой город, и даже если буду работать в другом месте, я всегда буду возвращаться между работой. Я никогда не продам дом, который покупаю здесь, и на это есть веская причина: я знаю, что однажды вернусь тренировать "Лион", - сказал Саж.

В прошлом сезоне Саж неожиданно получил шанс на посту главного тренера, когда его повысили с руководителя академии до временного наставника основной команды. Быстрый прогресс команды убедил руководство дать Пьеру постоянное соглашение. Под его руководством "Лион" прошел путь от борьбы за выживание до еврокубковой зоны, а также дошел до финала Кубка Франции, где уступил "Пари Сен-Жермен".

Несмотря на в целом неплохие результаты этого сезона, "Лион" шел пятым в Лиге 1 и вышел в плей-офф Лиги Европы, клуб решил сменить тренера из-за спада в результатах. Сажа заменил экс-наставник "Милана" и "Лилля" Паулу Фонсека.

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Источник:
L'Equipe
Опубликовал: Алексей Полищук
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