Агент Доннаруммы ответил на слухи об интересе к его клиенту со стороны Интера

Агент голкипера "Пари Сен-Жермен" Джанлуиджи Доннаруммы прокомментировал слухи об интересе к своему клиенту со стороны "Интера".

Как сообщает Calciomercato, агент Доннаруммы рассказал, что никаких официальных предложений от "Интера" или какого-либо другого клуба не поступало. Он подчеркнул, что переговоры о новом контракте с "ПСЖ" все еще продолжаются.

Доннарумма перешел в "ПСЖ" на правах свободного агента из "Милана" летом 2021 года. Итальянский голкипер имеет контракт с парижским клубом до лета 2026 года.