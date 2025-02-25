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Агент Доннаруммы ответил на слухи об интересе к его клиенту со стороны Интера

Франция

Об этом пишет Calciomercato

Агент Доннаруммы ответил на слухи об интересе к его клиенту со стороны Интера

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Агент голкипера "Пари Сен-Жермен" Джанлуиджи Доннаруммы прокомментировал слухи об интересе к своему клиенту со стороны "Интера".

Как сообщает Calciomercato, агент Доннаруммы рассказал, что никаких официальных предложений от "Интера" или какого-либо другого клуба не поступало. Он подчеркнул, что переговоры о новом контракте с "ПСЖ" все еще продолжаются.

Доннарумма перешел в "ПСЖ" на правах свободного агента из "Милана" летом 2021 года. Итальянский голкипер имеет контракт с парижским клубом до лета 2026 года.

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Источник:
Calciomercato
Опубликовал: Екатерина Власова
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