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Кубок Франции. Драма в Анже и еще одна сенсация Канна

Франция
Обновлено

Клуб из 4-го дивизиона вышел в 1/2 финала

Кубок Франции. Драма в Анже и еще одна сенсация Канна

Фото: Stade de Reims

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Кубок Франции, 1/4 финала

Анже, Стад Раймон Копа

Анже – Реймс 1:1 (пен. 3:5)

Голы: Дьенг 90+5 – Накамура 79

Анже: Зинга – Экоми (Анен, 85), Лефор, Бамба, Куркуль (Аркю, 75) – Ахолу (Рао-Лисоа, 46), Белькдим – Эль-Мелали (Дьенг, 75), Абделли, Аллевина (Ферхат, 46) – Ньян

Реймс: Диуф – Акьеме (Сангюи, 81), Гбане, Окуму, Секине – Накамура, Коне (Москардо, 62), Патрик (Диаките, 62), Атангана (Йенг, 72) – Теума (Диакон, 72), Ито

Канн, Стад Пьер де Кубертин

Канн (IV) – Генгам (II) 3:1

Голы: Аббас 23, Гонсалвеш 30, Домингес 69 – Сиве 46

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