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Нассер Аль-Хелаифи выразил соболезнования семье покойного экс-президента ПСЖ
Бывший руководитель умер 25 февраля
Фото - www.psg.fr
"Пари Сен-Жермен" сообщил о смерти своего бывшего президента Бернара Брошана в возрасте 86 лет.
Действующий президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи выразил соболезнования семье и друзьям Бернара Брошана.
"Мы с большой грустью узнали о смерти Бернара Брошана. Он оставил след в истории "Пари Сен-Жермен" благодаря своей преданности и страсти, которые помогли сделать клуб таким, каким он есть сегодня.
От имени всей парижской семьи хочу выразить самые искренние соболезнования его родным и всем, кто имел честь встречать его на своем пути. Его память навсегда останется в истории клуба", - сказал Нассер Аль-Хелаифи.
Как специалист по коммуникациям, Брошан стал президентом "ПСЖ" в 1991 году после того, как договорился о приходе в клуб группы Canal+. Вместе с Мишелем Денисо он руководил командой и привел ее к многочисленным трофеям. Впоследствии Брошан оставил должность, чтобы посвятить себя политике.
В этой сфере он также преуспел: с 2001 по 2014 год был мэром Канн, а до 2022 года - депутатом от 8-го округа департамента Приморские Альпы.
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