Усман Дембеле: новый лидер ПСЖ или временное сияние?

Предлагаю окунуться в историю и взглянуть на лето 2017 года, когда "Барселона" заключила одну из самых худших сделок за все время. Тогда еще никто и подумать не мог, что так сложиться история француза в клубе. Усмана покупали в качестве замены Неймара и отдали за него невероятные не тот момент 135 млн евро. Шло время, а вот адаптации так и не случилось. К тому же ценник постоянно оказывал давление на игрока, так как все ожидали нечто большего.

В испанском чемпионате Дембеле провел шесть сезонов. Можно ли назвать это разочарованием? Думаю, руководству "Барселоны" виднее. Конечно же 24 гола за этот период не лучший показатель и болельщики ждали большего. Но не стоит забывать о травмах игрока. Именно из-за них он пропустил более 100 матчей. "Барселона" уже не могла терпеть выходки футболиста, который вел себя больше как подросток, а не профессиональный спортсмен. Руководство приняло решение зафиксировать потери по трансферу и продали француза в "Пари Сен-Жермен". Сумма сделки была почти втрое меньше и составила 50 млн евро.

Нельзя сказать, что "Барса" сильно почувствовала отсутствие Усмана в составе. Безусловно, финансовые потери были колоссальными, но что касается футбола – здесь игра стала налаживаться. А вот сам игрок не сразу влился в игру парижского клуба. Дембеле понадобился почти весь сезон, чтобы хоть как-то проявить себя. Но тем не менее он забил только три гола за 26 игр. После возвращения в Лигу 1 Усман отмечал, что чемпионат изменился и стал сильнее с тех пор, как он последний раз выступал за "Ренн".

Большинство уже поставили крест на Дембеле, считая его игроком с выдающимися талантами, но без менталитета суперзвезды. Однако в этом сезоне что-то изменилось. 27-летний француз наконец-то стал стабильным лидером команды, помогая ПСЖ вновь заявить о себе как о конкуренте в Лиге чемпионов. Если он продолжит в том же духе, место среди лучших игроков мира будет ему обеспечено.

Новый вызов

Дембеле вернулся в ПСЖ в июле после провального Евро-2024 с Францией, на котором не записал на свой счет ни одного результативного действия. Однако он реабилитировался, набрав восемь очков (голевые и передачи) в первых восьми матчах Лиги 1. Казалось, что его карьера наконец вышла на новый уровень, но затем последовал неожиданный удар – его не включили в заявку на матч Лиги чемпионов против "Арсенала" за "невыполнение обязательств".

Ходили слухи, что Дембеле не выкладывался на тренировках, что подтвердил и Луис Энрике:

"Если кто-то не выполняет или не уважает требования команды, значит, он не готов играть. Я принял лучшее решение для коллектива, и именно поэтому я здесь – чтобы создать команду с сильной идентичностью и характером".

Но, вопреки своему сложному прошлому, Дембеле отреагировал на критику правильно. Вместо того чтобы снова сдаться, он начал доказывать тренеру свою ценность. Были и новые трудности, включая спорное удаление в проигранном матче ЛЧ против "Баварии" (0:1), но француз постепенно вновь стал незаменимым игроком команды. Уже не было ребячества со стороны игрока, которое мы регулярно наблюдали в "Барселоне". Здесь чувствовался стержень взрослого профессионального спортсмена.

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Переломный момент наступил после победы над "Лионом" (3:1) 15 декабря. Дембеле открыл счет в этом матче, показав яркую игру, после чего его уверенность резко возросла. С тех пор Усман провел буквально несколько неполных матчей, где бы у него не было результативного действия. А что касается 2025 года, то здесь прямо-таки блестящие показатели и претендентство на ЗМ, как поговаривают некоторые эксперты. Но так ли все однозначно?

Первый в истории клуба

Гол в ворота "Лиона" стал первым из 19, которые Дембеле забил в последних 14 матчах за ПСЖ. Это самая результативная серия в его карьере, а также рекордное достижение для клуба. Француз сделал хет-трик в разгроме "Штутгарта" (4:1) в Лиге чемпионов, а затем повторил это в матче чемпионата против "Бреста" (5:2). Он стал первым игроком ПСЖ, оформившим два хет-трика подряд – достижение, которое не удавалось даже таким звездам, как Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Неймар, Эдинсон Кавани и Златан Ибрагимович.

Луис Энрике не скрывал восторга от прогресса Дембеле. В интервью он заявил:

"Усман может стать тем игроком, которым хочет быть. Если он сохранит уверенность перед воротами, у него нет равных. Он может забивать с любой позиции, даже головой. Он феноменальный игрок. Это прекрасно – видеть его в такой форме, и вся команда показывает великолепный футбол".

Слишком много лестных комментариев льется как от журналистов, так и от футбольных экспертов. Дело в том, что отрезок, который блистает Усман не так уж и велик. Для полного понимания дальнейшей судьбы нужно больше времени. Дембеле хорош только 14 матчей, а Салах демонстрирует стабильные показатели от сезона к сезону. Да и к тому же разница в чемпионатах также присутствует. Все то, что мы сейчас видим на футбольном поле от француза – это не может не радовать, но давайте просто подождем и посмотрим на длинной дистанции.

Совпадение?

Такой взлет Дембеле – не просто совпадение. Луис Энрике извлек максимум из перестановки бывшего вингера "Барселоны" на позицию центрального нападающего, поскольку единственный чистый форвард ПСЖ, Гонсалу Рамуш, продолжает бороться за форму и игровое время.

"Я хорошо себя чувствую в роли "девятки", и моя задача — забивать голы", — заявил Дембеле после матча с "Брестом".

Именно этот подход "все или ничего" стал ключевым фактором его прогресса. После многих лет, проведенных "привязанным к флангу" в "Барсе", француз принял на себя новую ответственность и адаптировался к ней.

Но здесь также стоит отметить игру Дембеле на фланге в Париже. В этом сезоне мы могли неоднократно замечать его отличные игры. Возможно, корень проблемы кроется в отсутствии номинального нападающего. Француз может быть полезен и как вингер, но для этого ему нужен сильный партнер в центре атаки. Но это все лирические отступления, так как главному тренеру виднее, а самое главное – это результат, который мы прекрасно видим.

Ранее Луис Энрике называл Дембеле "лучшим дриблером в мире", но его реализация на правом фланге оставляла желать лучшего. Француз левша, но сам признает, что бьет лучше правой — именно ей он всегда исполнял пенальти. Теперь, играя ближе к воротам, Дембеле гораздо чаще бьет с правой ноги, и результат говорит сам за себя.

Мбаппе – персональный фанат Дембеле

Однако смена позиции — не единственная причина преображения Дембеле. Его бывший партнер по ПСЖ Килиан Мбаппе недавно сказал в интервью:

"Меня это не удивляет. Я его главный фанат. Знаю его способности с 14 лет. Думаю, он сделал ментальный прорыв и стал более расслабленным перед воротами. Он топ-игрок!"

Мбаппе добавил:

"Сейчас он главный атакующий футболист ПСЖ. В такой форме он не должен ставить себе никаких ограничений, просто продолжать в том же духе — и закончит сезон с множеством трофеев".

На данный момент Дембеле действительно выглядит самым опасным форвардом Лиги 1. В "Барселоне" он часто казался потерянным на поле, а теперь играет с улыбкой и уверенностью. Защитники по всей Европе боятся его, зная, что ему достаточно всего метра свободного пространства, чтобы решить эпизод. Еще в мае, получая свою пятую подряд награду лучшему игроку Лиги 1, Мбаппе сказал болельщикам:

"Я играл с невероятными футболистами, такими как Дембеле. Он мой друг, и однажды он получит этот приз".

Сам Мбаппе уже адаптировался в "Реале" и проводит шикарные, а главное результативные поединки. Такие комплименты и поддержка со стороны одного из лучших игроков нашей планеты очень здорово мотивируют и дают новый заряд сил. Безусловно, с такой фанатской базой можно добиться небывалых высот.

Эффективность благодаря пространству

В сезоне 23/24 у Дембеле было недостаточно голов, но он отдал 13 результативных передач. Луис Энрике лучше других тренеров нашел способ использовать его сильные стороны. Сам Дембеле объясняет разницу просто:

"Луис Энрике дает мне много свободы. В ПСЖ я могу играть везде: под нападающим, на фланге, в роли ложной "девятки". Во второй половине сезона у меня стало еще больше свободы. Тренер говорил мне постоянно двигаться, за исключением моментов, когда нужно держать позицию на фланге", — рассказал он.

Теперь, играя в роли ложной "девятки", Дембеле получает максимум свободы и чувствует себя комфортно. За это стоит отдать должное Луису Энрике, который снова доказывает свою способность управлять звездными футболистами в одном из самых требовательных клубов мира. Ведь именно сейчас мы видим на поле в первую очередь команду, а не игроков, которые гонятся за персональными наградами.

"Я знаю Дембеле еще со времен "Ренна" и "Барселоны", — говорит Энрике. — Поэтому я хотел его в ПСЖ. Я лучше его понимаю. Он всегда хочет мяч, никогда не боится идти в обводку или рисковать, даже под угрозой критики. У него огромная уверенность. Важно, что он делает не только голы — его движение создает пространство и освобождает одного, двух, а иногда и трех партнеров. Это самое ценное".

Это здорово, когда игрок и тренер находят общий язык и доверяют друг другу. Помимо комплиментов от своего соотечественника Дембеле располагает доверием Энрике. Луис делает акцент на том, что он может положиться на игрока и выпустить его универсально на нескольких позициях. Важно, когда в составе есть игрок такого уровня и формата. В этом все нужно найти баланс и все-таки ставить акцент на команде, а не на суперзвезде.



Повторюсь, но многие отмечают Дембеле и называют его суперзвездой здесь и сейчас. Помимо этого, еще присутствуют упоминания в виде главного игрока ПСЖ. Лично мне хотелось бы уже увидеть команду, в которой есть душа. Потому как ранее со всеми этими суперзвездами – это был просто "хайповый" проект, который мог выигрывать только Лигу 1. А сейчас мы видим коллектив, в котором хороши все. Но так как мы говорим об одном игроке сейчас – все лавры ему. В Дембеле верит тренер, несмотря на их конфликтные истории, а это главное.

У Салаха появился конкурент за ЗМ

С поддержкой партнеров по флангам Дембеле возглавляет одно из самых грозных атакующих трио в Европе. ПСЖ потребовалось время, чтобы адаптироваться к потере Килиана Мбаппе, но теперь кажется, что все элементы сложились воедино. Луис Энрике, несомненно, надеется повторить триумфальный требл, который он когда-то завоевал с "Барселоной".

Четвертый подряд титул в Лиге 1 для ПСЖ практически обеспечен — команда уже опережает ближайшего преследователя на 13 очков. В Кубке Франции парижане вышли в четвертьфинал, уверенно обыграв "Ле-Ман". В Лиге чемпионов все выглядит неоднозначно— впереди противостояние с "Ливерпулем". И вот здесь начинаются опасения. Хотя многие утверждают о мощности парижского клуба, но они просто забыли, как их команда играла с серьезными оппонентами.

Проигранные матчи против "Арсенала" и "Баварии" в групповом этапе давно забыты, особенно после того, как ПСЖ впечатляюще разобрался с действующим победителем ЛЧ, "Манчестер Сити", разгромив его 4:2. Дембеле вновь сыграл ключевую роль в этом матче, выйдя на замену в перерыве и моментально изменив ход игры. Именно он начал камбэк с 0:2, хладнокровно замкнув прострел. А после этого была 1/16 против "Бреста", где ПСЖ не оставил шанса от слова совсем и выиграл со счетом 10:0 по сумме двух матчей.

Бывший игрок "Барселоны" и ПСЖ Людовик Жюли недавно заявил, что Дембеле может выиграть "Золотой мяч", если улучшит свою реализацию. Похоже, француз принял этот вызов: сейчас он лидирует в гонке бомбардиров Лиги 1. Пока награда лучшему игроку мира кажется далекой целью, но, если Дембеле приведет ПСЖ к долгожданному триумфу в Лиге чемпионов, его кандидатуру точно нельзя будет игнорировать.