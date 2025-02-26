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Ключевой хавбек ПСЖ впервые за месяц вернулся в заявку команды на матч
Талантливый полузащитник наконец-то восстановился от травмы
Фото: https://twitter.com/PSG_inside
Ключевой хавбек французского "Пари Сен-Жермен" Уоррен Заир-Эмери впервые за месяц вернулся в заявку команды на матч. 18-летний футболист поедет на игру против "Стад Бриошен" в четвертьфинале Кубка Франции.
Однако в список игроков не попал Джанлуиджи Доннарумма, Ли Кан Ин и Витинья, которым Луис Энрике решил дать отдых перед важными матчами с "Лиллем" в Лиге 1 и "Ливерпулем" в 1/8 финала Лиги чемпионов.
???? Le groupe parisien pour notre quart de finale de @coupedefrance à Rennes ???? le Stade Briochin !#SBPSG I #CoupeDeFrance ???? pic.twitter.com/30q1DIsn72— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 26, 2025
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Напомним, что Уоррен Заир-Эмери получил повреждение лодыжки после матча со "Штутгартом" (1:5) в последнем туре этапа лиги в Лиге чемпионов, который состоялся в конце января.
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