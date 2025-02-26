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Оливье Жиру рассказал о закулисье завершения карьеры в сборной Франции
Дорогу молодым
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
После Евро-2024 нападающий Оливье Жиру решил закончить международную карьеру, а затем перебрался в МЛС. В интервью 38-летний форвард рассказал о причинах своего решения.
"Это правильное решение, потому что теперь я могу больше времени проводить с семьей. Мои дети были немного расстроены тем, что я больше не буду играть за сборную Франции, потому что им это очень нравилось. Но я объяснил им, что пришло время дать дорогу молодежи.
Я не мог мечтать о лучшей карьере в национальной команде: стал ее лучшим бомбардиром, выиграл чемпионат мира, сыграл в трех финалах крупных турниров. Это было невероятно, и для меня нет ничего важнее сборной.
Я действительно горжусь тем, что сделал в составе сборной, и горд за свою семью и друзей. Я покинул европейский топ-уровень и завершил международную карьеру после еще одного крупного турнира с Францией. Это был правильный момент сказать "до свидания". Конечно, мне не хватает эмоций, которые дает игра за сборную, но я рад, что молодые игроки готовы достойно нести флаг Франции", - сказал Жиру.
Добавим, что Оливье Жиру - лучший бомбардир в истории сборной Франции с 57 голами.
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