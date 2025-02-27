Кубок Франции. Жестокий разнос от ПСЖ и историческое достижение Дюнкерка

Кубок Франции. 1/4 финала

Брест, Стад Франсис Ле Бле

Брест – Дюнкерк (II) 2:3

Голы: Перейра Лаже 45, Юссуф 59 (аг) – Сассо 65, Санганте 80, 84

Брест: Кудер, Зогбе, Ндиайе, Шардонне, Лала, Маньетти (Февр, 64), Ле-Мелу, Сима (Балде, 74), Камара (Фернандеш, 64), Перейра Лаже (Мартен, 74), Ажорк

Дюнкерк: Жауэн, Жоржен, Кондо, Сассо, Юссуф (Санганте, 64), Рагубер, Аль-Саад (Бамму, 65), Бардели, Диоп (Скюття, 46), Ривера (Яссин, 77), Теян (Курте, 65)

"Дюнкерк" совершил историческое достижение, впервые в собственной истории добравшись до полуфинала Кубка Франции. "Приморские" совершили невероятный камбек на "Стад Франсис Ле Бле" против другой французской сенсации сезона "Бреста", дебютанта ЛЧ и участника плей-офф стадии турнира.

"Брест" начал неспешно. Захватили инициативу, но никуда не летели. Выжидали ошибок соперника из Лиги 2, и не зря. За первый тайм создали один единственный момент, и повели. Маньетти после перехвата в центре поля разрезающей передачей отправил Перейру Лаже 1 на 1. 19-летний кипер гостей Жауэн застрял на линии и позволил сопернику легко себя расстрелять.

В дебюте второй половины "Брест" удвоил. Фуллбек гостей Жоржен на ровном месте привез угловой, с которого Камара пробил в дальний угол, и после рикошета от защитника счет стал 2:0. Эрик Руа расслабился, сразу снял лидеров центра поля Камара и Маньетти. И очень скоро об этом пожалел. "Дюнкерк" за полчаса умудрился не только отыграться, но и выйти вперед.

Гости трижды забили со стандартов. С одного корнера центрбек Сассо отыграл один. Через 15 минут капитан и второй ЦЗ команды Опа Санганте с очередного углового сравнял счет. А еще через 4 минуты 34-летний Санганте первый дублем в карьере вывел свою команду в 1/2 финала.

Ренн, Роазон Парк

Стад Бриошен (IV) – ПСЖ 0:7

Голы: Невеш 16, Рамуш 36, 49 (п), 58, Дуэ 55, Меюлю 66, Дембеле 85

Если сказка "Дюнкерка" жива, то сказка "Бриошена" встречи с жестокой реальностью не перенесла. На пути к лучшей команде страны скромная команда 4-го дивизиона четырежды выиграла всухую, дважды по пенальти, а еще два раза выбивала представителей элиты – сначала "Гавр" (1:0), а затем и крепкую "Ниццу" (2:1) благодаря дублю Юго Будена в заключительные минуты матча.

Но этим вечером "Стад Бриошен" повторил судьбу "Бреста", который тоже недавно получил от "Пари Сен-Жермен" 7 безответных голов в ЛЧ. В первом тайме еще было терпимо. Невеш открыл счет на 16-й минуте ударом с угла штрафной, а его соотечественник Гонсалу Рамуш удвоил после прострела Меюлю.

После перерыва началась жесть. Рамуш быстро набил себе хет-трик – с пенальти и контратаки. А затем Гонсалу ассистировал Дуэ, вернув тому долг за предыдущий гол. А напоследок Дуэ выкатил тинейджеру Меюлю на гол, а точку поставил Дембеле, забив свой 16-й гол в календарном году. 0:7.

ПСЖ: Сафонов, Эрнандес (Барколя, 62), Пачо, Бералдо, Хакими (Кимпембе, 62), Меюлю, Руис, Невеш (Заир-Эмери, 66), Кварацхелия (Дембеле, 62), Рамуш (Мбайе, 77), Дуэ