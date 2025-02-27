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Президент Марселя получил дисквалификацию за свои слова о коррупции
Затронет даже следующий сезон
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Президент "Марселя" Пабло Лонгория ожидал своего наказания после высказываний, сделанных в субботу в подтрибунных помещениях "Аббе-Дешам" после матча против "Осера", когда он обвинил лигу и судей в коррупции.
Дисциплинарная комиссия Профессиональной футбольной лиги (LFP) провела заседание в среду, которого ждали с большим интересом после трех дней бурных обсуждений. Комиссия решила применить беспрецедентное наказание к Пабло Лонгории из-за использования слов "коррупция" и "паршивый чемпионат". Президент получил 15 матчей полного отстранения от всех официальных мероприятий, доступа к тренерской скамье, раздевалкам игроков и официальных лиц, выхода на поле, тоннеля и всех прилегающих зон. Дисквалификация продлится до 5-го тура сезона 2025/26.
Добавим, что в официальном пресс-релизе "Марсель" признал санкции, наложенные на Лонгорию, и заявил, что председатель правления остается мотивированным и решительно настроенным на успех с клубом.
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