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Безжалостные парижане. Стад Бриошен - ПСЖ 0:7. Видео голов и обзор матча
Как на тренировке
Getty Images/Global Images Ukraine
"ПСЖ" нанес сокрушительное поражение представителю 4-го дивизиона Франции "Стад Бриошену" в рамках четвертьфинала национального кубка.
Пять из семи голов подопечные Луиса Энрике забили во втором тайме. Хет-триком отличился Гонсалу Рамуш.
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Кубок Франции. 1/4 финала
Ренн, Роазон Парк
"Стад Бриошен" – "ПСЖ" 0:7
Голы: Невеш 16, Рамуш 36, 49 (п), 58, Дуэ 55, Меюлю 66, Дембеле 85
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