Энрике - после 7:0: То, что мы сделали - это лучший способ проявить уважение к сопернику

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике отреагировал на разгромную победу над "Стад Бриошен" (7:0) в 1/4 финала Кубка Франции.

"То, что мы сделали сегодня вечером, — лучший способ проявить уважение к сопернику. Я хотел бы поздравить "Стад Бриошен" с их уровнем игры и выступлением. Они выбили две команды Лиги 1 — "Гавр" и "Ниццу".

Думаю, что сегодня мы справились со своей задачей и провели отличную игру. Наша цель — завоевать этот трофей, как и в прошлом году. Чтобы выиграть такой матч, нужно быть хорошо подготовленным и эффективным!

Думаю, мы реализовали все, что подготовили, есть игроки, у которых было больше игрового времени, а другие отдохнули. Для нас важно быть настоящей командой", — цитирует испанца пресс-служба "ПСЖ".