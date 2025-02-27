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Энрике - после 7:0: То, что мы сделали - это лучший способ проявить уважение к сопернику

Франция

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Энрике - после 7:0: То, что мы сделали - это лучший способ проявить уважение к сопернику

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике отреагировал на разгромную победу над "Стад Бриошен" (7:0) в 1/4 финала Кубка Франции.

"То, что мы сделали сегодня вечером, — лучший способ проявить уважение к сопернику. Я хотел бы поздравить "Стад Бриошен" с их уровнем игры и выступлением. Они выбили две команды Лиги 1 — "Гавр" и "Ниццу".

Думаю, что сегодня мы справились со своей задачей и провели отличную игру. Наша цель — завоевать этот трофей, как и в прошлом году. Чтобы выиграть такой матч, нужно быть хорошо подготовленным и эффективным!

Думаю, мы реализовали все, что подготовили, есть игроки, у которых было больше игрового времени, а другие отдохнули. Для нас важно быть настоящей командой", — цитирует испанца пресс-служба "ПСЖ".

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Источник:
PSG
Опубликовал: Александр Бураков
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