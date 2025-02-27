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Лилль готов отпустить своего лидера этим летом

Франция

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Лилль готов отпустить своего лидера этим летом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вингеру "Лилля" Эдону Жегрове будет разрешено покинуть клуб по окончании сезона, если поступят соответствующие предложения.

Ожидается, что этим летом "Лилль" потеряет нескольких ключевых игроков. Джонатан Дэвид и Анхель Гомес могут покинуть клуб как свободные агенты, а вратарь Лукас Шевалье является трансферной целью "ПСЖ". Еще одним игроком, который уйдет, может стать Жегрова.

В интервью албанскому радио на этой неделе Жегрова подтвердил, что не будет продлевать контракт с "Лиллем". Поскольку его соглашение завершается в 2026 году, французский клуб вынужден будет продать его этим летом, чтобы получить за него солидную сумму.

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Косовар хотел уйти еще в январе, однако президент "Лилля" Оливье Летан настаивал на сохранении состава до конца сезона. Летом клуб не станет препятствовать его трансферу. Ожидается, что "Наполи" вновь попытается подписать Жегрову после завершения сезона.

Добавим, что в этом сезоне 25-летний вингер забил 8 голов и отдал 2 ассиста в 21 матче за "Лилль" во всех турнирах.

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Лилль Эдон Жегрова
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Источник:
L'Equipe
Опубликовал: Алексей Полищук
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