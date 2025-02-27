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DAZN выплатил долг LFP за права на трансляцию Лиги 1
Напряжение между DAZN и LFP уменьшилось
Фото: Getty Images
Стриминговый сервис DAZN урегулировал финансовый конфликт с Лигой профессионального футбола (LFP), выплатив 35 миллионов евро долга за права на трансляцию матчей Лиги 1.
В начале февраля DAZN отказался полностью оплатить февральский платеж, утверждая, что LFP не выполнила условия контракта, в частности, по борьбе с пиратством и сотрудничеству с клубами в создании контента.
DAZN также выразил недовольство низким количеством подписчиков на их пакет Лиги 1, которое составляет лишь 500 000, что значительно ниже показателя безубыточности в 1,5 миллиона.
LFP подала на DAZN в суд, но до вынесения приговора стороны урегулировали конфликт.
"Мы должны смотреть вперед, потому что мы, клубы, болельщики и, более глобально, любители французского футбола, заинтересованы в том, чтобы DAZN хорошо выступал и получал больше поклонников", - заявил президент LFP Винсент Лабрюн.
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