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Лига 1 откроет летнее трансферное окно раньше, чем обычно
Причиной такого решения является проведение клубного чемпионата мира по футболу
Фото: Getty Images
Французская профессиональная футбольная лига (LFP) изменит дату открытия летнего трансферного окна. В этом году оно начнется 1 июня, а не в середине месяца, как обычно.
Причиной такого решения является проведение клубного чемпионата мира по футболу, который состоится с 14 июня по 13 июля.
Раннее открытие трансферного окна позволит клубам, участвующим в соревнованиях, в случае Франции, то есть только "Пари Сен-Жермен", усилить свои составы до начала турнира.
Дата закрытия трансферного окна еще не установлена. Сейчас продолжаются переговоры с другими национальными европейскими лигами, чтобы Лига 1 могла согласовать эти даты.
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