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Лига 1 откроет летнее трансферное окно раньше, чем обычно

Франция

Причиной такого решения является проведение клубного чемпионата мира по футболу

Лига 1 откроет летнее трансферное окно раньше, чем обычно

Фото: Getty Images

Новина українською

Французская профессиональная футбольная лига (LFP) изменит дату открытия летнего трансферного окна. В этом году оно начнется 1 июня, а не в середине месяца, как обычно.

Причиной такого решения является проведение клубного чемпионата мира по футболу, который состоится с 14 июня по 13 июля.

Раннее открытие трансферного окна позволит клубам, участвующим в соревнованиях, в случае Франции, то есть только "Пари Сен-Жермен", усилить свои составы до начала турнира.

Дата закрытия трансферного окна еще не установлена. Сейчас продолжаются переговоры с другими национальными европейскими лигами, чтобы Лига 1 могла согласовать эти даты.

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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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