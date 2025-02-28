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Лион подал жалобу против ПСЖ относительно Хвичи Кварацхелии
Трансфер противоречит правилам
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как передает издание L'Equipe, "Лион" обратился в юридическую комиссию Профессиональной футбольной лиги (LFP) относительно Хвичи Кварацхелии. Руководство "Лиона" подало жалобу в среду, поставив под сомнение квалификацию и участие грузинского нападающего в матче против "ПСЖ" (2:3) в минувшее воскресенье.
В письме президент "Лиона" Джон Текстор написал, что трансфер Кварацхелии в "ПСЖ" стал возможным лишь благодаря финансированию клуба, которое противоречит правилам, запрещающим иностранные субсидии, а также добавил, что его регистрация в качестве нового игрока нарушают положения административного регламента LFP.
"Лион" ссылается, в частности, на статьи 556 и 560 регламента соревнований LFP сезона 2024/25. Статья 560 предусматривает, что в случае нарушения одного из положений, касающихся квалификации и/или участия игрока, независимо от других возможных санкций, виновный клуб получает техническое поражение, однако клуб, подавший жалобу, не получает очков за победу. Он сохраняет набранные очки и забитые мячи, но голы команды клуба, нарушившего правила, аннулируются.
Это обращение стало ответом на жалобу "ПСЖ", поданную перед воскресным матчем, относительно участия Тьяго Альмады, который этой зимой бесплатно перешел в "Лион" в аренду из "Ботафого" - еще одного клуба, принадлежащего Текстору.
Добавим, что в интервью газете AS на прошлой неделе владелец "Лиона" осуждал финансирование "ПСЖ" со стороны Катара и намекал на возможное обращение в Суд Европейского Союза.
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