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Лион подал жалобу против ПСЖ относительно Хвичи Кварацхелии

Франция

Трансфер противоречит правилам

Лион подал жалобу против ПСЖ относительно Хвичи Кварацхелии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как передает издание L'Equipe, "Лион" обратился в юридическую комиссию Профессиональной футбольной лиги (LFP) относительно Хвичи Кварацхелии. Руководство "Лиона" подало жалобу в среду, поставив под сомнение квалификацию и участие грузинского нападающего в матче против "ПСЖ" (2:3) в минувшее воскресенье.

В письме президент "Лиона" Джон Текстор написал, что трансфер Кварацхелии в "ПСЖ" стал возможным лишь благодаря финансированию клуба, которое противоречит правилам, запрещающим иностранные субсидии, а также добавил, что его регистрация в качестве нового игрока нарушают положения административного регламента LFP.

"Лион" ссылается, в частности, на статьи 556 и 560 регламента соревнований LFP сезона 2024/25. Статья 560 предусматривает, что в случае нарушения одного из положений, касающихся квалификации и/или участия игрока, независимо от других возможных санкций, виновный клуб получает техническое поражение, однако клуб, подавший жалобу, не получает очков за победу. Он сохраняет набранные очки и забитые мячи, но голы команды клуба, нарушившего правила, аннулируются.

Это обращение стало ответом на жалобу "ПСЖ", поданную перед воскресным матчем, относительно участия Тьяго Альмады, который этой зимой бесплатно перешел в "Лион" в аренду из "Ботафого" - еще одного клуба, принадлежащего Текстору.

Добавим, что в интервью газете AS на прошлой неделе владелец "Лиона" осуждал финансирование "ПСЖ" со стороны Катара и намекал на возможное обращение в Суд Европейского Союза.

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Лион Пари Сен-Жермен Хвича Кварацхелия Джон Текстор
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Источник:
L'Equipe
Опубликовал: Алексей Полищук
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