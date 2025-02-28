Стратегический советник ПСЖ близок к продолжению сотрудничества с клубом

Стратегический советник французского "Пари Сен-Жермен" близок к подписанию нового контракта с клубом. Известно, что Луиш Кампуш продолжит сотрудничество с парижанами до 2027 года, как сообщает журналист Николо Скира.

Недавно появлялась информация о том, что руководство лондонского "Арсенала" хотело пригласить Луиша Кампуша на роль спортивного директора клуба, однако на данный момент "канониры" уже не рассматривают его кандидатуру.

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Напомним, что 60-летний португальский специалист присоединился к "ПСЖ" в июле 2022 года. Ранее Луиш Кампуш работал спортивным директором "Лилля" и "Монако".