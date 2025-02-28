Уголовное производство против владельца Монако закрыто

Уголовное производство против владельца "Монако" Дмитрия Рыболовлева и его адвоката Татьяны Берщеды было отменено по решению Апелляционного суда Монако.

Дело против Рыболовлева и Берщеды открыли еще в 2017 году по обвинению в коррупции и торговле влиянием. Основанием для разбирательства стали данные, полученные с телефона Берщеды судьей Эдуаром Льовро во время другого расследования, которое касалось спора между Рыболовлевым и швейцарским арт-дилером Ивом Бувье.

Это производство было инициировано исключительно на основе сообщений, полученных с телефона, но их изъятие произошло с нарушением статьи 8 Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ), которая гарантирует право на частную жизнь. Несколько месяцев назад суд в Швейцарии уже принял решение о прекращении уголовного преследования Рыболовлева и Берщеды, а теперь к этому выводу пришла и судебная система Монако.

"В течение семи лет этого судебного расследования мы последовательно заявляли, что Дмитрий Рыболовлев и Татьяна Берщеда невиновны и ожидали завершения дела с уверенностью. Теперь они полностью и окончательно оправданы", - говорится в заявлении адвокатов Мартена Рейно, Томаса Джаккарди и Жаклин Лафон.