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Месси - о ПСЖ: Это были два года, которые мне не понравились
Футболист высказался о своем бывшем клубе
Getty Images/Global Images Ukraine
Лионель Месси рассказал, что не был доволен пребыванием во французском "ПСЖ".
"Переход в "Интер Майами" стал для меня возможностью, учитывая то, как развивалась моя карьера в Париже. Мне пришлось быстро принимать решение о переходе в "ПСЖ", поскольку мне пришлось уйти из "Барселоны". В итоге я пережил два года, которые мне не понравились. Я не был доволен повседневной жизнью, тренировками, матчами. Мне было трудно ко всему этому адаптироваться. Я почувствовал, что мне нужно уходить в "Интер Майами".
Напомним, что Месси играл за "ПСЖ" с 2021 года по 2023 год.
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