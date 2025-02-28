Месси - о ПСЖ: Это были два года, которые мне не понравились

Лионель Месси рассказал, что не был доволен пребыванием во французском "ПСЖ".

"Переход в "Интер Майами" стал для меня возможностью, учитывая то, как развивалась моя карьера в Париже. Мне пришлось быстро принимать решение о переходе в "ПСЖ", поскольку мне пришлось уйти из "Барселоны". В итоге я пережил два года, которые мне не понравились. Я не был доволен повседневной жизнью, тренировками, матчами. Мне было трудно ко всему этому адаптироваться. Я почувствовал, что мне нужно уходить в "Интер Майами".