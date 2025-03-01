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Новый голеадор Монако. Сколько уже голов забил форвард, купленный у Штурма?

Франция

Без команды не было такой продуктивности

Новый голеадор Монако. Сколько уже голов забил форвард, купленный у Штурма?

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера "Монако" дома разгромил "Реймс" со счетом 3:0, все три гола забил Мика Бирет, который этой зимой перешел в "Монако" из австрийского "Штурма". Этот хет-трик в футболке "Монако" стал третьим игроком.

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Поэтому датский нападающий Мика Бирет поделился эмоциями о своем третьем хет-трике за "Монако":

"Такая результативность была бы недостижима без помощи моих товарищей по команде. У меня никогда не возникало серьезных проблем с тем, чтобы забивать. Сегодня звезды снова сошлись.

Я собираюсь двигаться от игры к игре и надеюсь, что мне удастся забить еще больше. Сейчас все складывается очень успешно. Я продолжу работать и сражаться за клуб. Дальше будет понятно, что меня ждет в сборной", — сказал форвард пресс-службе "Монако".

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Источник:
asmonaco
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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