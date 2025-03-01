Лига 1. 24-й тур

Париж, Парк де Пренс

ПСЖ – Лилль 4:1

Голы: Барколя 6, Маркиньос 22, Дембеле 28, Дуэ 37 – Дэвид 80

ПСЖ начал календарный месяц с будничного разгрома на внутренней арене. Очередной жертвой команды Луиса Энрике стал "Лилль". Парижане решили и сами не тратить лишних сил, и не деморализовать соперника перед их игрой ЛЧ. Потому ограничились сильным перфомансом только в первом тайме, за который в воротах Шевалье побывало 4 мяча.

И это при том, что Люка феерил на линии и выдал пару эффектнейших сейвов. В одном эпизоде совершил три сейва за несколько секунд. А до того вытащил мертвый мяч от Невеша в нижний угол. Такая активность у его ворот – это и о химии в атаке ПСЖ, который сейчас на бешеном ходу. И о полной неготовности "догов" на матч.

Брюно Женезьо и поберег пару ключевых игроков перед выездом в Дортмунд во вторник, оставив Дэвида и Харальдссона. И явно не тратил времени на подготовку перед выездом в столицу, ведь весь фокус – на ЛЧ. Все фирменные вещи в игре ПСЖ работали на ура, и практически никаких адаптаций под столичных монстров "доги" не делали – кроме Баккера в роли оборонительного вингера под Хакими.

Разрывал зато на противоположном краю Мендеш. А четверку сзади регулярно перегружала атака ПСЖ и элементарно создавала моменты в неприличном количестве. Третий гол Дембеле в этом смысле суперпоказательный. Некоторые под ПСЖ защищаются в 6 человек в последней линии, "доги" – в своих обычных 4-2-2-2. Мендеш еще и регулярно выманивал Менье, и внизу оставалось 3 в 5 в пользу звезд атаки ПСЖ.

Матчи ПСЖ в Лиге 1 нужно включать с особой целью. Не затем, чтобы увидеть конкурентную борьбу и рубку. А чтобы концентрированно насмотреть комбинаций и хайлайтов, который обычно принесет 2-3 матча других команд. Как бы там ни было, результат сегодня явно не беспокоил ни одних, ни других. ЛЧ и только ЛЧ. Шанс доказать что-то для Энрике и шанс удивить и заработать для "Лилля".

ПСЖ: Доннарумма – Мендеш (Пачо, 62), Бералдо, Маркиньос, Хакими (Заир-Эмери, 62) – Невеш (Витинья, 63), Фабиан, Дуэ (Ли Кан Ин, 75) – Барколя, Рамуш, Дембеле (Кварацхелия, 63)

Лилль: Шевалье – Гудмундссон (Исмаили, 80), Алессандро, Диаките, Менье – Андре, Бенталеб – Баккер (Харальдссон, 46), Эйнджел Гомес (Мбаппе, 46), Мукау (Буадди, 63) – Акпом (Дэвид, 63)