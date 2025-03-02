  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Разгромили одного из преследователей. ПСЖ - Лилль 4:1. Видео голов и обзор матча
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Разгромили одного из преследователей. ПСЖ - Лилль 4:1. Видео голов и обзор матча

Франция

Подтвердили статус лидера

Разгромили одного из преследователей. ПСЖ - Лилль 4:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Пари Сен-Жермен" одержал крупную победу над "Лиллем" в 24-м туре чемпионата Франции.

С 6 по 37 минуту парижане забили "догам" 4 гола. "Лилль" забил лишь единожды, на 80 минуте.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Лига 1. 24-й тур

Париж, Парк де Пренс

"ПСЖ" – "Лилль" 4:1

Голы: Барколя 6, Маркиньос 22, Дембеле 28, Дуэ 37 – Дэвид 80

По теме
yellow-arrow
Лига 1. ПСЖ – Лилль 4:1. Избиение за тайм
yellow-arrow
Де Дзерби может вернуться в Италию: топ-клуб хочет пригласить тренера
yellow-arrow
Де Дзерби: Трамп заявил, что Россия не вторгалась в Украину. Я был в Украине, я знаю, что произошло
Лига 1 Пари Сен-Жермен Лилль
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости