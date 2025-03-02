Франция
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Разгромили одного из преследователей. ПСЖ - Лилль 4:1. Видео голов и обзор матча
Подтвердили статус лидера
Getty Images/Global Images Ukraine
"Пари Сен-Жермен" одержал крупную победу над "Лиллем" в 24-м туре чемпионата Франции.
С 6 по 37 минуту парижане забили "догам" 4 гола. "Лилль" забил лишь единожды, на 80 минуте.
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Лига 1. 24-й тур
Париж, Парк де Пренс
"ПСЖ" – "Лилль" 4:1
Голы: Барколя 6, Маркиньос 22, Дембеле 28, Дуэ 37 – Дэвид 80
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