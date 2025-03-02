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Дембеле побил рекорд Месси со скоростью голов с начала года

Франция
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Безумный старт 2025 года от француза

Дембеле побил рекорд Месси со скоростью голов с начала года

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Пари Сен-Жермен" с начала этого года забил 18 голов в официальных соревнованиях. По этому показателю он обогнал Лионеля Месси.

Аргентинец с 1 января по 1 марта 2016 года отличился 17 голами. Таким образом, француз обогнал Лео по скорости результативности.

В общей сложности на счету Дембеле 26 голов и шесть ассистов в 33 матчах этого сезона.

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Источник:
Statsdufoot
Опубликовал: Максим Кучер
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