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За 5 часов до матча. ПСЖ отменили выступление певицы перед поединком с Лиллем. Известна причина

Франция

Такое бывает

За 5 часов до матча. ПСЖ отменили выступление певицы перед поединком с Лиллем. Известна причина

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"ПСЖ" отменили выступление певицы перед поединком с "Лиллем".

Бьянка Коста не смогла выступить на "Парк де Пренс" перед матчем с "Лиллем". Клуб увидел, что на одном из своих концертов Коста была в футболке соперника "ПСЖ" "Марселя".

Певица стала жаловаться в соцсетях. Она объяснила, что форма "Марселя" - художественный выбор для её шоу. Команду она не поддерживает и часто надевает майку в цветах города, в котором выступает.

Коста обвинила ПСЖ в отсутствии провфессионализма и зрелости.

"Я всегда носила переработанные вещи с майками городов, в которые я ездила, чтобы порадовать публику, это было целями моего первого тура. Грустно, что мое выступление отменили за 5 часов до мероприятия, потому что был опубликован твит с фотографией одного из этих нарядов. Отсутствие профессионализма и зрелости вызывает тревогу, но, эй, я ничего не могу поделать.

Я действительно возмущена тем образом, который ПСЖ создает футболу, приняв такое решение", — написала она в своих социальных сетях

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К слову, "ПСЖ" обыграл "Лилль" со счётом 4:1

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Источник:
RMC Sport
Опубликовал: Владислав Прийменко
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